www.etpgpb.ru + 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ЗИП крана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 10:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Сахалинская область
Ключевые слова:
кран
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 10:00
GMT +308.02.2019 10:0008.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84132Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Начальная цена
377 066,06
Валюта
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, д.159Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка включена в цену товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
Кол-во: 4.000
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Недвижимость
Торговля оптовая и розничная. Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
Строительство
Транспортировка и хранение