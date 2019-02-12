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    Главная / Торги / Радиатор алюминиевый

    Радиатор алюминиевый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 11:0012.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84128

    Наименование закупки

    Радиатор алюминиевый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 09:54

    Документация процедуры

    image19781.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Радиатор алюминиевый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 11:00 GMT +312.02.2019 11:0012.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Радиатор алюминиевый

    Начальная цена

    81 060,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 30 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор отопительный из цветных металлов CALIDOR S5 10 секций 500/100"

    Кол-во: 14.000

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    Прием заявок:
    12.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    170 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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