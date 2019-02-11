www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка полотна нетканого холстопрошивочного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 09:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12
Почтовый адрес
607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12
Контактный телефон
+7 83190 4-71-13
Факс
+7 83190 4-71-13
Адрес электронной почты
ppni@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полотна нетканого холстопрошивочного
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 13:30 GMT +311.02.2019 13:3011.02.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84116Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полотна нетканого холстопрошивочного
Начальная цена
20 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл., Шатковский р-н, Понетаевка с., Школьная ул. д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчёту. В момент принятия Заказчиком Товара, Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи,товарную-накладную с указанием объёма и цены поставленного Товара. Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема – передачи Товара путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).Цена товара включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12
Наименование заказчика
ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12
Кол-во: 500.000