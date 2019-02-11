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    Главная / Торги / Поставка полотна нетканого холстопрошивочного

    Поставка полотна нетканого холстопрошивочного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 13:3011.02.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84116Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84116

    Наименование закупки

    Поставка полотна нетканого холстопрошивочного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 09:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Почтовый адрес

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Контактный телефон

    +7 83190 4-71-13

    Факс

    +7 83190 4-71-13

    Адрес электронной почты

    ppni@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полотна нетканого холстопрошивочного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 13:30 GMT +311.02.2019 13:3011.02.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84116Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полотна нетканого холстопрошивочного

    Начальная цена

    20 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Шатковский р-н, Понетаевка с., Школьная ул. д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчёту. В момент принятия Заказчиком Товара, Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи,товарную-накладную с указанием объёма и цены поставленного Товара. Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема – передачи Товара путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).Цена товара включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    607711, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, с.Понетаевка, Школьная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканое белое 200Г/М2 162СМ"

    Кол-во: 500.000

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