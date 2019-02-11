Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки: в течение 15 дней с даты предоплаты. Порядок оплаты: 50% предоплата в течение 30 рабочих дней после заключения договора, 50% в течение 30 рабочих дней с момента приемки товара на складе Покупателя.