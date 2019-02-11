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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТО и ТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 03:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665734, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Воинов-Интернационалистов, 1-51
Почтовый адрес
665734, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Воинов-Интернационалистов, 1-51
Контактный телефон
+7 3953 36-68-78
Факс
+7 3953 36-68-78
Адрес электронной почты
region38avto@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грецко Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 06:00 GMT +311.02.2019 06:0011.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84096Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР
Начальная цена
8 230,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, г. Братск, Единая база КБЖБРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
До склада
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Регион 38"
Все закупки и тендеры ООО "Регион 38"
Адрес местонахождения
665734, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Воинов-Интернационалистов, 1-51
Кол-во: 1.000