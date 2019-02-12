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Наименование закупки
Лючки металлические с замком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 08:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лючки металлические с замком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 08:00 GMT +312.02.2019 08:0012.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84094Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лючки металлические с замком
Начальная цена
16 559,76
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и в течении 14 календарных дней. Оплата производится в течении 5 банковских дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Погрузка/разгрузка товара производится с помощью сил и средств поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 8.000