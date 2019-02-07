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    Главная / Торги / Поставка смывающих и обезвреживающих средств для Отделения Ставрополь

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств для Отделения Ставрополь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 18:0007.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84093Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84093

    Наименование закупки

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств для Отделения Ставрополь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 19:14

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_запросу_информации_в_электронной_форме.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Приложение_2_к_запросу_информации_в_электронной_форме.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств для Отделения Ставрополь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 18:00 GMT +307.02.2019 18:0007.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84093Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств для Отделения Ставрополь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 286Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 16.00 часов (по московскому времени).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка смывающих и обезвреживающих средств для Отделения Ставрополь"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    27.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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