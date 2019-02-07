www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Ценовой запрос №1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 19:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2
Почтовый адрес
607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2
Контактный телефон
+7 83190 4-43-06
Факс
+7 83190 4-43-03
Адрес электронной почты
lastochka@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ценовой запрос №1
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 07:30 GMT +307.02.2019 07:3007.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84091Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос №1
Начальная цена
2 802,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607713, Нижегородская область, Шатовский район, п.Светлогорск, ул. Ленина, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 рабочих дней после доставки, достава транспортом Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2
Кол-во: 1.000