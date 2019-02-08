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Наименование закупки
Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 09:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Почтовый адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Контактный телефон
+7 83162 5-41-80
Факс
+7 83162 5-13-31
Адрес электронной почты
dm@soc.sem.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 00:00 GMT +308.02.2019 00:0008.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84087Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г
Начальная цена
67 375,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Адрес местонахождения
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Кол-во: 40.000