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    Главная / Торги / Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 00:0008.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84087Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84087

    Наименование закупки

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 09:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Юридический адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Контактный телефон

    +7 83162 5-41-80

    Факс

    +7 83162 5-13-31

    Адрес электронной почты

    dm@soc.sem.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 00:00 GMT +308.02.2019 00:0008.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84087Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств в феврале 2019г

    Начальная цена

    67 375,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Адрес местонахождения

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста зубная "Новый Жемчуг" 75МЛ Фтор"

    Кол-во: 40.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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