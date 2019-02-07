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    Главная / Торги / Поставка инструмента и расходных материалов для технического обслуживания автотранспорта

    Поставка инструмента и расходных материалов для технического обслуживания автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84086Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84086

    Наименование закупки

    Поставка инструмента и расходных материалов для технического обслуживания автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 18:08

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента и расходных материалов для технического обслуживания автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 10:00 GMT +307.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84086Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента и расходных материалов для технического обслуживания автотранспорта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург,Москва, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2; г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года; Скок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наждачная бумага 5000х115 мм; P60 (1 рул.) , FIT Р-60, РОССИЯ"

    Кол-во: 1.000

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