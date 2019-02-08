Условия договора

Условия оплаты и доставки

Наличие сертификатов соответствия (Ростест) на поставляемое оборудование. Доставка должна быть осуществлена не позднее 28.02.2019 г. Оплата по счету в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения товара, при условии корректно оформленных платежных документов.