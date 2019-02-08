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Наименование закупки
Закупка оборудования сотовой связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 16:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Контактный телефон
+7 495 771-99-99
Факс
Адрес электронной почты
demidovaa01@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оборудования сотовой связи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 10:00 GMT +308.02.2019 10:0008.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84085Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования сотовой связи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Неглинная, д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Наличие сертификатов соответствия (Ростест) на поставляемое оборудование. Доставка должна быть осуществлена не позднее 28.02.2019 г. Оплата по счету в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения товара, при условии корректно оформленных платежных документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Банк России
Все закупки и тендеры Банк России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Кол-во: 4.000