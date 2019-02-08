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    Главная / Торги / Закупка оборудования сотовой связи

    Закупка оборудования сотовой связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 10:0008.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84085Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84085

    Наименование закупки

    Закупка оборудования сотовой связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 16:52

    Документация процедуры

    ЭП_Спецификация.xls

    Информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Центральный банк Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Банк России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Контактный телефон

    +7 495 771-99-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    demidovaa01@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот

    Закупка оборудования сотовой связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 10:00 GMT +308.02.2019 10:0008.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84085Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования сотовой связи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Неглинная, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Наличие сертификатов соответствия (Ростест) на поставляемое оборудование. Доставка должна быть осуществлена не позднее 28.02.2019 г. Оплата по счету в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения товара, при условии корректно оформленных платежных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Банк России
    Все закупки и тендеры Банк России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка оборудования сотовой связи"

    Кол-во: 4.000

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