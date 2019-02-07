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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 17:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 12:30 GMT +307.02.2019 12:3007.02.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84084Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка
Начальная цена
608 904,62
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Костромская область, Самовывоз со склада Поставщика в городе Ярославль.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Самовывоз. Оплата в течение 30 дней с даты получения товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 10.000