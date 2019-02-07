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    Главная / Торги / Поставка

    Поставка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 12:3007.02.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84084Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84084

    Наименование закупки

    Поставка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 17:45

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 12:30 GMT +307.02.2019 12:3007.02.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84084Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка

    Начальная цена

    608 904,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, Самовывоз со склада Поставщика в городе Ярославль.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Самовывоз. Оплата в течение 30 дней с даты получения товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера тормозная тип 24/24 с энергоаккум. 100 3519200"

    Кол-во: 10.000

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