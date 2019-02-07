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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Дистанционное обучение по специальности "Экспертиза временной нетрудоспособности" в количестве 72 часа, 3 человека
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 15:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
Почтовый адрес
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Контактный телефон
+7 83177 3-00-56
Факс
+7 83177 3-19-03
Адрес электронной почты
crbvyksazakaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куркович Регина Игоревна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дистанционное обучение по специальности "Экспертиза временной нетрудоспособности" в количестве 72 часа, 3 человека
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 07:00 GMT +307.02.2019 07:0007.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84062Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дистанционное обучение по специальности "Экспертиза временной нетрудоспособности" в количестве 72 часа, 3 человека
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, зд. 16/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Кол-во: 3.000