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    Главная / Торги / Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь

    Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84058Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84058

    Наименование закупки

    Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 14:59

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Бикрос_шт.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 09:00 GMT +308.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84058Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь

    Начальная цена

    464 585,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара за счет средств поставщика, оплата товара в течении 30 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие кровельное защитное мягкая кровля Бикрост ТКП 10м2 серый сланец Технониколь"

    Кол-во: 500.000

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