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Наименование закупки
Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 14:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-50
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
main@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 09:00 GMT +308.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84058Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мягкая кровля Бикрост ТКП сланец серый (10м2) Технониколь
Начальная цена
464 585,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская область г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка товара за счет средств поставщика, оплата товара в течении 30 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Кол-во: 500.000