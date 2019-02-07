www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
бумага для принтера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, с. Уразовка, Кооперативная, 20
Почтовый адрес
607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, с. Уразовка, Кооперативная, 20
Контактный телефон
+7 83194 2-13-45
Факс
+7 83194 2-12-60
Адрес электронной почты
uszn@soc.kro.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага для принтера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 00:00 GMT +307.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84053Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для принтера
Начальная цена
3 360,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, улица Кооперативная, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту доставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, с. Уразовка, Кооперативная, 20
Кол-во: 3.000