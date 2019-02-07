Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки Товара по настоящему договору: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Оплата за фактически полученный товар производится Покупателем путём перечисления денежных средств на Отдельный счет Поставщика в срок не более 60 календарных дней с момента приемки товара на складе Покупателя, при наличии оформленных должным образом, подписанных обеими сторонами и принятых к учету первичных документов и счета-фактуры.