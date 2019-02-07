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    Главная / Торги / Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ

    Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84044

    Наименование закупки

    Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 00:00 GMT +307.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ

    Начальная цена

    320 227,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского 36/1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара по настоящему договору: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Оплата за фактически полученный товар производится Покупателем путём перечисления денежных средств на Отдельный счет Поставщика в срок не более 60 календарных дней с момента приемки товара на складе Покупателя, при наличии оформленных должным образом, подписанных обеими сторонами и принятых к учету первичных документов и счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее Жидкий хлор Эмовекс канистра 30Л ТУ 9392-001-58740015-2003"

    Кол-во: 145.000

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