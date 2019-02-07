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Наименование закупки
Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
d.kocheridi@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матютин Дмитрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 00:00 GMT +307.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84044Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дезинфицирующих и обеззараживающих средств для бассейнов здравниц филиала МСЧ
Начальная цена
320 227,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского 36/1 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки Товара по настоящему договору: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Оплата за фактически полученный товар производится Покупателем путём перечисления денежных средств на Отдельный счет Поставщика в срок не более 60 календарных дней с момента приемки товара на складе Покупателя, при наличии оформленных должным образом, подписанных обеими сторонами и принятых к учету первичных документов и счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 145.000