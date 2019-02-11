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    Главная / Торги / Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта

    Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 15:0011.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84008Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84008

    Наименование закупки

    Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 12:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 15:00 GMT +311.02.2019 15:0011.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84008Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта

    Начальная цена

    1 296 610,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Московская область,Саратовская область,Нижегородская область,Краснодарский край,Тюменская область, Москва, ул.Луганская, 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости услуг по договору производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оценке транспортных средств"

    Кол-во: 18.000

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