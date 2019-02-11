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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 12:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 15:00 GMT +311.02.2019 15:0011.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84008Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение оценки рыночной стоимости 18 единиц автотранспорта
Начальная цена
1 296 610,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Московская область,Саратовская область,Нижегородская область,Краснодарский край,Тюменская область, Москва, ул.Луганская, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата стоимости услуг по договору производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 18.000