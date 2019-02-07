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    Главная / Торги / Поставка компьютерных аксесуаров

    Поставка компьютерных аксесуаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 08:0007.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84004Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84004

    Наименование закупки

    Поставка компьютерных аксесуаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 12:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерных аксесуаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 08:00 GMT +307.02.2019 08:0007.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84004Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерных аксесуаров

    Начальная цена

    45 020,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Патриотов д. 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты. Поставка на склад заказчика, оплата согласно условиям договора (контракта)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конверт канцелярский для CD PackPost 125х125ММ белый декстрин 25ШТ"

    Кол-во: 1200.000

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