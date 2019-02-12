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    Главная / Торги / ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84001

    Наименование закупки

    ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 09:00 GMT +312.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    534 294,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, д.3, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь котла Вентилятор горелки для Kiturami Twin Alpha 13-20"

    Кол-во: 2.000

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