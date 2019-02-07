Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кабеля силового для нужд филиала "Югорский"

    Поставка кабеля силового для нужд филиала "Югорский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84000Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84000

    Наименование закупки

    Поставка кабеля силового для нужд филиала "Югорский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 12:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Некрасова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабеля силового для нужд филиала "Югорский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 10:00 GMT +307.02.2019 10:0007.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84000Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля силового для нужд филиала "Югорский"

    Начальная цена

    533 486,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Хулимсунт, Сосьвинское ЛПУМГ Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 30 дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой ГЕРДА-КВБ 8х2х1,0 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 329.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265908
    Поставка кабеля и кабель-канала
    Поставка кабеля и кабель-канала
    265908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 265573
    Поставка кабеля силового с медной жилой КГ-ХЛ 5х150 для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Поставка кабеля силового с медной жилой КГ-ХЛ 5х150 для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром...
    265573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 152 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО "Газпром бытовые системы"
    Ценовой запрос № 264969
    Поставка электротехнической продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
    Поставка электротехнической продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые...
    264969
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    425 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 76682
    Электротовары 1ук
    Электротовары 1ук
    76682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    8 429
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 78994
    Поставка кабельной продукции для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Курское ЛПУМГ
    Поставка кабельной продукции для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Курское ЛПУМГ
    78994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    489 775
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 80362
    Посавка кабельной продукции для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва"Курское ЛПУМГ
    Посавка кабельной продукции для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва"Курское ЛПУМГ
    80362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    489 775
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 83071
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"
    83071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    370 127
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить