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    Главная / Торги / Заявка на запчасти от 04.02.19 Ленск

    Заявка на запчасти от 04.02.19 Ленск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 18:0007.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83995

    Наименование закупки

    Заявка на запчасти от 04.02.19 Ленск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 11:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заявка на запчасти от 04.02.19 Ленск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 18:00 GMT +307.02.2019 18:0007.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заявка на запчасти от 04.02.19 Ленск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барабан тормозной задний TOYOTA HILUXTRV DB 7036, (аналоги: Sat ST41431OK120; G-breke GD-06488; Ferodo FDR 329795; BLUE PRINT ADT34719)"

    Кол-во: 10.000

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