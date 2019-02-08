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Наименование закупки
Поставка фитингов и трубы из полипропилена
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 11:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фитингов и трубы из полипропилена
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 12:00 GMT +308.02.2019 12:0008.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83988Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов и трубы из полипропилена
Начальная цена
333 254,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка», 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Организация транспортировки от склада Поставщика до пункта назначения осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 752.000