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    Главная / Торги / Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.02.2019 20:0010.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83985Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83985

    Наименование закупки

    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 11:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.02.2019 20:00 GMT +310.02.2019 20:0010.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83985Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    407 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком По-купателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Основанием для оплаты является документ, содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, подписанный обеими Сторонами. Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара. При этом Поставщик обязан в первичном учетном документе и счете-фактуре в графе «наименование, характери-стика, сорт, артикул товара» указывать наименование товара в соответствии с п.1 настоящей спецификации. В случае несоответствий «наименования, характеристики, сорта, артикула товара» в графах первичного учетного документа, счете-фактуре и в п.1 настоящей спецификации Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать товар до момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий. При этом ответственность Покупателя за просрочку приемки и/или оплаты товара не наступает.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Протектолайзер БЗК-1Р 85х110х103ММ для крепления кабеля-удлинителя на секциях насоса/гидрозащите/шламоуловителе"

    Кол-во: 250.000

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