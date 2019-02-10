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Наименование закупки
Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 11:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.02.2019 20:00 GMT +310.02.2019 20:0010.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83985Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
407 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком По-купателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Основанием для оплаты является документ, содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, подписанный обеими Сторонами. Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара. При этом Поставщик обязан в первичном учетном документе и счете-фактуре в графе «наименование, характери-стика, сорт, артикул товара» указывать наименование товара в соответствии с п.1 настоящей спецификации. В случае несоответствий «наименования, характеристики, сорта, артикула товара» в графах первичного учетного документа, счете-фактуре и в п.1 настоящей спецификации Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать товар до момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий. При этом ответственность Покупателя за просрочку приемки и/или оплаты товара не наступает.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 250.000