Проставка протектолайзера для нужд ОАО "Томскгазпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком По-купателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Основанием для оплаты является документ, содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, подписанный обеими Сторонами. Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара. При этом Поставщик обязан в первичном учетном документе и счете-фактуре в графе «наименование, характери-стика, сорт, артикул товара» указывать наименование товара в соответствии с п.1 настоящей спецификации. В случае несоответствий «наименования, характеристики, сорта, артикула товара» в графах первичного учетного документа, счете-фактуре и в п.1 настоящей спецификации Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать товар до момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий. При этом ответственность Покупателя за просрочку приемки и/или оплаты товара не наступает.