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    Главная / Торги / Поставка герметиков и индикатора утечек

    Поставка герметиков и индикатора утечек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 12:0007.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83976Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83976

    Наименование закупки

    Поставка герметиков и индикатора утечек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 10:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка герметиков и индикатора утечек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 12:00 GMT +307.02.2019 12:0007.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83976Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка герметиков и индикатора утечек

    Начальная цена

    459 089,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Поселение Рязановское, аэропорт ОстафьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течении 30 календарных дней. Сертификаты, Full Trace.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик PR1770 C2 0.1Л; ДМ³"

    Кол-во: 36.000

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