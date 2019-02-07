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    Главная / Торги / ЦЗ/УМТС/04.02.2019 Поставка переходов ПШС 1420 (18,7К60)х1220 (15,4К60)-5,4-0,6-УХЛ для нужд Урдомского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    ЦЗ/УМТС/04.02.2019 Поставка переходов ПШС 1420 (18,7К60)х1220 (15,4К60)-5,4-0,6-УХЛ для нужд Урдомского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83968Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83968

    Наименование закупки

    ЦЗ/УМТС/04.02.2019 Поставка переходов ПШС 1420 (18,7К60)х1220 (15,4К60)-5,4-0,6-УХЛ для нужд Урдомского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 10:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УМТС/04.02.2019 Поставка переходов ПШС 1420 (18,7К60)х1220 (15,4К60)-5,4-0,6-УХЛ для нужд Урдомского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 09:00 GMT +307.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83968Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УМТС/04.02.2019 Поставка переходов ПШС 1420 (18,7К60)х1220 (15,4К60)-5,4-0,6-УХЛ для нужд Урдомского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    475 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. Ухта Югэрское шоссе, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с требованиями Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход ПШС К 1420x18.7-К60-1220x15.4-К60-5.4МПа-0.6-УХЛ ГАЗ ТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 2.000

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