Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)

    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83961Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83961

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 10:15

    Документация процедуры

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_КИМ_нов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 09:00 GMT +307.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83961Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)

    Начальная цена

    84 999,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. РыздвяныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сотовый телефон RugGear RG740 IPS 4.7ДЮЙМ 1280x720 16000МБАЙТ 3950"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 78084
    аппарат факсимильный
    аппарат факсимильный
    78084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    6 417
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО Газпром экспо
    Ценовой запрос № 80744
    Поставка телефонов Panasonic
    Поставка телефонов Panasonic
    80744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    23 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 81922
    Поставка модемов
    Поставка модемов
    81922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    153 620
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 83596
    аппарат факсимильный
    аппарат факсимильный
    83596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    10 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84460
    Закупка ноутбука, факса, монитора для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 29
    Закупка ноутбука, факса, монитора для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 29
    84460
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    58 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить