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    Главная / Торги / Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Серпуховское ЛПУМГ

    Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Серпуховское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83946Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83946

    Наименование закупки

    Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Серпуховское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Серпуховское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 00:00 GMT +307.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83946Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Серпуховское ЛПУМГ

    Начальная цена

    230 937,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставка продукции осуществляется автотранспортом на склад Покупателя. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР. Поставку продукции осуществить в период с 22 по 30(31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-2 40ВТ"

    Кол-во: 2.000

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