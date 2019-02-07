www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 09:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.02.2019 00:00 GMT +307.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83945Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.
Начальная цена
296 505 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Обеспечение нефтепродуктами на территории Амурской области (в приоритете в г. Свободный Амурской области), а также на автодороге Чита-ХабаровскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение нефтепродуктов по средствам топливных карт, являющихся средством учета отпуска нефтепродуктов. 100% предоплата. Наличие личного кабинета для ведения аналитического учета отпускам нефтепродуктов в электронном виде, а также расхода денежных средств.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 5000.000