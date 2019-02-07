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    Главная / Торги / Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.

    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83945Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83945

    Наименование закупки

    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 09:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 00:00 GMT +307.02.2019 00:0007.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83945Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка.

    Начальная цена

    296 505 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, Обеспечение нефтепродуктами на территории Амурской области (в приоритете в г. Свободный Амурской области), а также на автодороге Чита-ХабаровскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение нефтепродуктов по средствам топливных карт, являющихся средством учета отпуска нефтепродуктов. 100% предоплата. Наличие личного кабинета для ведения аналитического учета отпускам нефтепродуктов в электронном виде, а также расхода денежных средств.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ДТ-5 вид III класс 5 ГОСТ Р 52368-2005 Евро ЭКТО"

    Кол-во: 5000.000

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