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    Главная / Торги / Поставка клапанов

    Поставка клапанов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 10:3007.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83943Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83943

    Наименование закупки

    Поставка клапанов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 09:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 10:30 GMT +307.02.2019 10:3007.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83943Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов

    Начальная цена

    373 855,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, д.159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в цену товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан отсечный Ball valve SAE 3000 1.2" A10909, AVBVDFG8-SAE3LFS/S316"

    Кол-во: 3.000

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