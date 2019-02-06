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    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83905

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.02.2019 10:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 08:00 GMT +306.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    414 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона "Сутузово", база по хранению и реализации МТР УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется партиями, согласно заявке Покупателя в течении срока действия договора. Услуги транспортировки продукции до склада Покупателя входят в стоимость МТР. Оплата производится в течении 30 дней после поставки продукции на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь сжиженных газов СПБТ 99.98% баллон 50Л ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 85.000

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