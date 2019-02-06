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Наименование закупки
Закупка досок разделочных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 15:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Почтовый адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Контактный телефон
+7 831 282-03-11
Факс
Адрес электронной почты
buxi41@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка досок разделочных
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83873Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка досок разделочных
Начальная цена
11 826,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Бекетова улица, 8БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара, на основании выставленного Исполнителем счёта-фактуры/счета в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НТОТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НТОТ
Адрес местонахождения
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Кол-во: 18.000