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    Главная / Торги / Поставка сантехнической продукции

    Поставка сантехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 11:0012.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83871Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83871

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 10:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 11:00 GMT +312.02.2019 11:0012.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83871Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической продукции

    Начальная цена

    170 933,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику предоплату на основании предъявленного им счета в размере 30% (тридцать процентов) от цены продукции, что составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% _____ (______) рублей ___ копеек перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами договора. Окончательный расчет за поставляемую продукцию в размере 70% (семьдесят процентов) производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с момента внесения авансового платежа Покупателем на р/с Поставщика. Цена доставки включена стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор отопительный биметаллический секционный Rifar 500-100 10"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    12.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    81 060
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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