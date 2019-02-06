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    Главная / Торги / Поставка PCMCIA карт памяти

    Поставка PCMCIA карт памяти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 12:0006.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83870Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83870

    Наименование закупки

    Поставка PCMCIA карт памяти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 14:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка PCMCIA карт памяти

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 12:00 GMT +306.02.2019 12:0006.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83870Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка PCMCIA карт памяти

    Начальная цена

    435 336,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Поселение Рязановское, аэропорт ОстафьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течение 30 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта памяти Fortasa Memory Systems Pcmcia FMS-PC001GE3ER 1ГБ"

    Кол-во: 8.000

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