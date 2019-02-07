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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к экскаваторам-планировщикам EW-25 согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка запасных частей к экскаваторам-планировщикам EW-25 согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83867

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к экскаваторам-планировщикам EW-25 согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 10:47

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к экскаваторам-планировщикам EW-25 согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.02.2019 09:00 GMT +307.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к экскаваторам-планировщикам EW-25 согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    478 980,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 443017, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4, Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки). Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть к экскаваторам Лента EW25M1-87.06.100"

    Кол-во: 8.000

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