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Наименование закупки
Поставка питьевой воды в офис общества в г. Санкт-Петербург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 14:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 334-66-91
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаазе Филипп Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды в офис общества в г. Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 10:00 GMT +306.02.2019 10:0006.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83856Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды в офис общества в г. Санкт-Петербург
Начальная цена
250 093,71
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22, лит. АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями по договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром СПГ Портовая"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Кол-во: 952.000