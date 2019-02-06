Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83854

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 13:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 08:00 GMT +306.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    297 569,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после фактического получения товара в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада Покупателя включены в цену. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый питьевой 95%"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить