Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Периодичность поставки: поставка осуществляется в 1 и 2 квартале 2019 года в течение 3 рабочих дней с даты заявки Заказчика на квартал, исходя из фактической потребности. Оплата Товара осуществляется за счет средств областного бюджета на 2019 год, КБК 15010020320100590244, предусмотренных на поставку указанного в Контракте Товара, путем перечисления с расчетного счета Заказчика 100% стоимости Товара на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней с даты поставки Товара и передачи Заказчику надлежащим образом оформленных документов на оплату, но не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.