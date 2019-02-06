www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 13:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Почтовый адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Контактный телефон
+7 8313 25-70-30
Факс
+7 8313 23-17-96
Адрес электронной почты
uszn@dzr.soc.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 08:00 GMT +306.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83852Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Периодичность поставки: поставка осуществляется в 1 и 2 квартале 2019 года в течение 3 рабочих дней с даты заявки Заказчика на квартал, исходя из фактической потребности. Оплата Товара осуществляется за счет средств областного бюджета на 2019 год, КБК 15010020320100590244, предусмотренных на поставку указанного в Контракте Товара, путем перечисления с расчетного счета Заказчика 100% стоимости Товара на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней с даты поставки Товара и передачи Заказчику надлежащим образом оформленных документов на оплату, но не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
Адрес местонахождения
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Кол-во: 500.000