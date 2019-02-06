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    Главная / Торги / Заправка картриджа hp Laser Jet 85 A

    Заправка картриджа hp Laser Jet 85 A

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83851Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83851

    Наименование закупки

    Заправка картриджа hp Laser Jet 85 A

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 13:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казённое учреждение Нижегородской области"Управление социальной защиты населения Шатковского района"
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-18-94

    Факс

    +7 83190 4-18-94

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заправка картриджа hp Laser Jet 85 A

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 07:00 GMT +306.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83851Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка картриджа hp Laser Jet 85 A

    Начальная цена

    14 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607700 Нижегородская область , р.п. Шатки, ул. Федеративная д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН Шатковского района
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по восстановлению картриджей для оргтехники заправка и восстановление"

    Кол-во: 1.000

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