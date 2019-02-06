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    Главная / Торги / Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)

    Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83848

    Наименование закупки

    Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 13:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА

    Юридический адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6

    Почтовый адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6

    Контактный телефон

    +7 8313 25-70-30

    Факс

    +7 8313 23-17-96

    Адрес электронной почты

    uszn@dzr.soc.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 08:00 GMT +306.02.2019 08:0006.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага газетная в рулонах для матричного принтера серая (газетная)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар Победы, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Периодичность поставки: поставка осуществляется в 1 и 2 кварталах 2019 года в течение 3 рабочих дней с даты заявки Заказчика на квартал, исходя из фактической потребности. Оплата Товара осуществляется за счет средств областного бюджета на 2019 год, КБК 15010020320100590244, предусмотренных на поставку указанного в Контракте Товара, путем перечисления с расчетного счета Заказчика 100% стоимости Товара на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней с даты поставки Товара и передачи Заказчику надлежащим образом оформленных документов на оплату, но не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
    Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА

    Адрес местонахождения

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага газетная БДМ №8 40Г АО "Волга" Россия"

    Кол-во: 500.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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