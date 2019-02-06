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    баллоны газовые ( 56, Сатурн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 01:0006.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83839Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83839

    Наименование закупки

    баллоны газовые ( 56, Сатурн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 12:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Баллоны газовые ( 56, Сатурн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 01:00 GMT +306.02.2019 01:0006.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83839Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баллоны газовые ( 56, Сатурн)

    Начальная цена

    169 060,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон 40ЛИТР(ДМ³) (новый) ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 4.000

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