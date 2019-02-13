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    Главная / Торги / Поставка электротехнических товаров

    Поставка электротехнических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 09:0013.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83830Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83830

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.02.2019 16:27

    Документация процедуры

    ТЗ_на_электротехнику.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Контактный телефон

    +7 831 417-27-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    gbu.17@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 09:00 GMT +313.02.2019 09:0013.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83830Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических товаров

    Начальная цена

    419 428,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, поставка осуществляется по адресу заказчика: 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поквартально в течение календарного года не реже раза в квартал согласно заявки Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока DS201 C16 AC30 16А 230В 1п+N для монтажа на DIN рейку"

    Кол-во: 5.000

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