www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка ИБП для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 11:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Ася Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ИБП для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 10:00 GMT +306.02.2019 10:0006.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83827Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ИБП для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
49 636,19
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная промзона. (база ООО "Газпром добыча Уренгой" филиал "Управление материально-технического снабжения и комплектации")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет по Договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней с даты представления Поставщиком в адрес Покупателя надлежаще оформленных документов (товарной накладной (или УПД), счета-фактуры и счета на оплату) на фактически поставленный в адрес Покупателя Товар.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000