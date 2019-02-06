Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет по Договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней с даты представления Поставщиком в адрес Покупателя надлежаще оформленных документов (товарной накладной (или УПД), счета-фактуры и счета на оплату) на фактически поставленный в адрес Покупателя Товар.