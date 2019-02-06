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    Главная / Торги / Поставка пасты уплотнительной для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Поставка пасты уплотнительной для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 10:0006.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83823Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83823

    Наименование закупки

    Поставка пасты уплотнительной для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 12:54

    Документация процедуры

    Приложение_№_2_к_Договору.docx

    Договор.docx

    Приложение_№_1_к_договору_КР_для_ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пасты уплотнительной для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 10:00 GMT +306.02.2019 10:0006.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83823Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пасты уплотнительной для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье КР

    Начальная цена

    47 615,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. ЩелковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТС и К".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста уплотнительная "Гермокор-Газ" ООО "ЭКВАРЕМКОМПЛЕКТ" Россия"

    Кол-во: 4.000

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