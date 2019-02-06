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    Главная / Торги / ширма медицинская

    ширма медицинская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83821Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83821

    Наименование закупки

    ширма медицинская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Юридический адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    Почтовый адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Контактный телефон

    +7 831 245-33-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakazpb2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ширма медицинская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83821Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ширма медицинская

    Начальная цена

    2 341,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после поставки в течение 15 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Адрес местонахождения

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ширма медицинская 700х1880ММ основная"

    Кол-во: 1.000

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