Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запчасти к автомобилю LADA XRAY

    Запчасти к автомобилю LADA XRAY

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83810Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83810

    Наименование закупки

    Запчасти к автомобилю LADA XRAY

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 11:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казённое учреждение Нижегородской области"Управление социальной защиты населения Шатковского района"
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-18-94

    Факс

    +7 83190 4-18-94

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запчасти к автомобилю LADA XRAY

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 07:00 GMT +306.02.2019 07:0006.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83810Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти к автомобилю LADA XRAY

    Начальная цена

    10 452,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607700 Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки , ул. Федеративная д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН Шатковского района
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронасос герметичный с экранированным двигателем для предприятий нефтеперерыбатывающей и химической отраслей промышленности, а также предприятия, занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов АО "ОКБМ АФРИКАНТОВ""

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 266088
    Оборудование насосное в г. Владимир.
    Оборудование насосное в г. Владимир.
    266088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 262616
    Поставка насосов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    Поставка насосов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    262616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром энерго"
    Ценовой запрос № 263562
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" (АВР)
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" ...
    263562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 265267
    Поставка агрегатов насосных для МГ "Сила Сибири" и ГРП-2 Елшанской СПХГ
    Поставка агрегатов насосных для МГ "Сила Сибири" и ГРП-2 Елшанской СПХГ
    265267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 265157
    Поставка агрегата дозировочного трехплунжерного для нужд ООО "Газпром метанол"
    Поставка агрегата дозировочного трехплунжерного для нужд ООО "Газпром метанол"
    265157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
    Ценовой запрос № 225827
    Поставка: Насос ручной крыльчатый РК-2, обратный клапан Ду80.
    Поставка: Насос ручной крыльчатый РК-2, обратный клапан Ду80.
    225827
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78835
    Поставка насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 122)
    Поставка насосно-компрессорного оборудования (УСЛ 122)
    78835
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    368 422
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 80376
    Поставка насосной установки
    Поставка насосной установки
    80376
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    350 847
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить