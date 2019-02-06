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    Главная / Торги / Автомобильные принадлежности Благовещенск

    Автомобильные принадлежности Благовещенск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83809Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83809

    Наименование закупки

    Автомобильные принадлежности Благовещенск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 13:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Автомобильные принадлежности Благовещенск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 00:00 GMT +306.02.2019 00:0006.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83809Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобильные принадлежности Благовещенск

    Начальная цена

    14 254,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д.6/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор 2 цилиндровый CityUp AC-620 Double 12В 23А 10Атм 60ЛИТР/МИН 3М AC-620"

    Кол-во: 1.000

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