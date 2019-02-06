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Наименование закупки
Поставка стальной и ПВХ труб для выполнения работ по переносу ИПБ в подвальное помещение здания ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2019 11:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стальной и ПВХ труб для выполнения работ по переносу ИПБ в подвальное помещение здания ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 09:00 GMT +306.02.2019 09:0006.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83807Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной и ПВХ труб для выполнения работ по переносу ИПБ в подвальное помещение здания ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
14 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 20.000