Поставка знаков опасности и номеров ООН для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Стоимость транспортных расходов входят в стоимость товара