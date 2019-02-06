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    Главная / Торги / Поставка манометров ТМ, БТ

    Поставка манометров ТМ, БТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 06:0006.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83780

    Наименование закупки

    Поставка манометров ТМ, БТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2019 09:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка манометров ТМ, БТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 06:00 GMT +306.02.2019 06:0006.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка манометров ТМ, БТ

    Начальная цена

    153 432,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, РФ, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Индустриальная,47 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр технический показывающий ТМ-510Р.00 1.5 1МПа М20х1.5"

    Кол-во: 218.000

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