Условия договора

Адрес поставки

Тюменская область, Адреса отгрузки указаны в спецификации а именно: 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1 " 353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, 1. СП «Факел»" 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. Индустриальная, 47 УМТСиК Краснодарский край, г. Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102 Рассчитать логистику >